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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للتعاون في الرقابة وسلامة الغذاء.. المعمل المركزي للمبيدات يستقبل وفد الإيكاردا

المعمل المركزي للمبيدات
المعمل المركزي للمبيدات
شيماء مجدي

استقبل المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "الإيكاردا"، وذلك في اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتعزيز التعاون العلمي والبحثي ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ودعم وتطوير منظومة الرقابة على المبيدات وسلامة الغذاء في مصر.

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل، الإمكانات الفنية والبشرية للمعمل، وأبرز الأنشطة البحثية والرقابية والخدمية التي يقوم بها، باعتباره أحد الجهات المرجعية المتخصصة في مجال المبيدات، ودوره المحوري في دعم منظومة الدولة للإشراف على استخدام وتداول المبيدات في مصر.

كما استعرض الدور الذي يقوم به المعمل في رصد متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى في الأغذية ذات الأصل النباتي من خلال المركز الوطني للرصد، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين والبيئة، وتعزيز منظومة الإنتاج الزراعي الآمن والمستدام.

واطلع الوفد على جهود المعمل في دعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تطوير منظومة العمل البحثي والرقابي، وتقديم الدراسات العلمية المعتمدة في مجال المبيدات، فضلًا عن استعراض الدراسات المستحدثة التي تم تطويرها مؤخرًا، وعلى رأسها دراسات السمية من خلال مركز التميز، بما يعزز القدرات العلمية والفنية في هذا المجال الحيوي.

وتعرف الوفد على الدور التدريبي والإرشادي الذي يضطلع به مركز التدريب والتعلم والاستشارات العلمية بالمعمل، فضلا عن ما شهده المعمل من تطوير في النظم الإدارية والتحول الرقمي وتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات وتعزيز دقة وسرعة تداول البيانات والمعلومات.

من جانبهم أبدى أعضاء وفد الإيكاردا إعجابهم الشديد بالإمكانات الفنية والبشرية التي يتمتع بها المعمل المركزي للمبيدات، وما لمسه الوفد من تطور مستمر في البنية الفنية والتقنيات المستخدمة، خاصة في مجال تحليل المبيدات، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع قدرات العاملين في مجال الرقابة على المبيدات وتطوير أداء الأقسام الفنية المختلفة.

المركزي للمبيدات الإيكاردا الرقابة الزراعة

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