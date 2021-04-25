للتباحث بشأن التوصل لحل سياسي شامل .. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي الخاص لليمن

استقبل وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيث، للتباحث حول آخر تطورات الأوضاع في اليمن الشقيق، وسبل دعم جهود التوصل لحل سياسي شامل ومُستدام للأزمة اليمنية.

ومؤخرا كان وزير الخارجية السفير سامح شكري، قد قام بجولة أفريقية استهلها بالعاصمة الكينية نيروبي لتسليم رسائل من الرئيس السيسي حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وشملت جولة وزير الخارجية السفير سامح شكري كينيا وجزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.