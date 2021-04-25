السيسي في ذكرى تحرير سيناء : الحرب لم تكن أبداً هدفاً لمصر.. وحديث الرئيس لـ دي فيلت عن القنبلة النووية الحقيقية.. والحكومة الكويتية توقف الرحلات المباشرة مع الهند

الأبرز بصحف الكويت

الرئيس لمحمد بن زايد : نرفض أي ممارسات تسعى لزعزعة استقرار الخليج

مصر تسجل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

نائبة وزير السياحة والآثار المصرية : نتوقع أكثر من مليون سائح روسي خلال 2021

وفاة الطيار صاحب الأزمة مع محمد رمضان إثر وعكة صحية

بايدن يعترف بإبادة الأرمن .. وتركيا: لا نتعلم تاريخنا من غيرنا

مليار جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد أعطيت في العالم وحصيلة عالمية يومية قياسية للإصابات

ارتفاع أعداد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد إلى 58

تصدرت أزمة كورونا في الهند في عناوين صحف الكويت بعد الأخبار المحلية التي ترصد الشأن الكويتي، فضلًا عن الشأن المصري، الذي تفرد له الصحف بابًا خاصًا أو أخبار وتقارير يومية..

قالت صحيفة القبس الكويتية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد في ذكرى تحرير سيناء، إن الحرب لم تكن أبداً هدفاً لمصر.

وأكد الرئيس، أن سيناء تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين، موضحاً أن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري.

وذكرت صحيفة القبس في موضوعٍ آخر، أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لقرار السعودية بحظر المنتجات الزراعية القادمة من لبنان، بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

من جانبها قالت صحيفة الأنباء،أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي سياق آخر قالت الصحيفة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يوجد حاليا نحو 6 ملايين مهاجر في مصر، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية أن الحكومة تمنع منذ سبتمبر 2016 المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني، مشددًا «نحن لا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا. نحن لا نفكر حتى في استخدام ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي».



وأوضح الرئيس في مقابلة مع «دي فيلت» أن أوروبا بإمكانها المساعدة في خلق آفاق اقتصادية في مصر، حيث يدخل أكثر من مليون شاب سوق العمل كل عام، وقال: «لا يمكن إنشاء فرص عمل إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء صناعات، وكانت منافسة لصناعاتها».

وحول ما إذا كانت مصر ستسعى لامتلاك قدرات نووية إذا فشلت المفاوضات الجديدة مع إيران، قال الرئيس السيسي: «القنبلة النووية الحقيقية هي التقدم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. التقدم البشري، التقدم في الحرية، في الديموقراطية. امتلاك أسلحة نووية ليس هو السبيل لتحقيق التقدم أو القوة للشعوب».

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سبيل إسرائيل لتعزيز التعاون مع العالم العربي والإسلامي هو تحقيق التهدئة في القضية الفلسطينية.



قالت صحيفة الوطن الكويتية، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال «مجاهد»، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 221570 من ضمنهم 166457 حالات تم شفاؤها، و12998 حالة وفاة.



توفي السبت، الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه، وذلك بحسب ما أعلن حساب على موقع "فيسبوك"، منسوب لأحد أقارب الطيار الراحل.

الطيار أشرف أبواليسر كان قد تم احتجازه في الرعاية المركزة داخل أحد المستشفيات في القاهرة منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.



كويتيًا، قرر مجلس الوزراء إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحية فيها.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان القرار يقضي بالتالي "يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من جمهورية الهند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج جمهورية الهند مدة 14 يوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر".

وفي الكويت، تقدم ثمانية مرشحين أمس السبت إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات ترشحهم للانتخابات البرلمانية التكميلية عن الدائرة الخامسة (2021) وذلك في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح.

في سياق آخر، أعلن البيت الأبيض أمس السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بصورة رسمية بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية.



أخيرًا من صحيفة الراي، قالت نائبة وزير السياحة والآثار غادة شلبي إن مصر تتوقع زيارة ما يفوق مليون سائح روسي خلال 2021 بعد قرار استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وذكرت صحيفة الراي، سُجّلت قرابة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال يوم واحد، في عدد قياسي خصوصاً بسبب الطفرة الوبائية في الهند، بينما تمّ إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في العالم.

أعلنت حصيلة جديدة لضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد عن 58 قتيلا.

الحريق اندلع ليل السبت الأحد في وحدة للعناية المركّزة مخصّصة لعلاج مرضى كوفيد-19 في بغداد، عاصمة البلد العربي الأكبر من حيث أعداد المصابين بكورونا والذي يعاني منذ عقود من نقص في الأدوية والأطباء والمستشفيات.

وإثر الكارثة أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الذين وجّه باعتبارهم «شهداء».