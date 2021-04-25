عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إيراني يهاجم الإرهاب الطبي الأمريكي.. فماذا يقصد

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مرة أخرى بما أسماه الإرهاب الطبي للولايات المتحدة ضد الإيرانيين.

وفي تغريدة ، قال محمد جواد ظريف إن مرضى كوفيد -19 في إيران يعانون بسبب عقوبات واشنطن على الأدوية والمعدات الطبية.

وقال إن الفلسطينيين يجدون صعوبة أيضًا في التعامل مع الوباء في حين أن الولايات المتحدة لديها فائض من اللقاحات.

وأضاف أن هذا يرجع إلى حقد واشنطن تجاه الفلسطينيين.

كما دعا ظريف إلى برنامج تلقيح دولي لمواجهة الوباء.

قالت إيران : إنها تمنع دخول المسافرين من الهند بسبب سلالة من كوفيد-19 لتجنب انتشارها.

ومع ذلك، لم يذكر المسؤولون ما إذا ظهرت أي حالات داخل إيران من هذه السلالة التي جرى اكتشافها لأول مرة في الهند في أواخر مارس.

وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي :"فيروس كورونا الهندي تهديد جديد نواجهه".

وأضاف "الفيروس الهندي أكثر خطورة من السلالتين الإنجليزية والبرازيلية".

وقال روحاني "يجب على جميع الأقاليم الشرقية التأكد من عدم عبور المصابين بالفيروس الحدود إلى داخل البلاد".

وتتآخم أقاليم إيران الشرقية الحدود مع باكستان وأفغانستان. ويمكن للزوار أيضا السفر إلى إيران عن طريق الخليج.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية عبر وسائل إعلام محلية توقف جميع الرحلات الجوية من وإلى الهند وباكستان اعتبارا من منتصف ليلة غد الأحد.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الصحة سعيد نمكي طلب من وزير الداخلية "وقف النقل المباشر وغير المباشر للمسافرين من الهند".

وتطبق السلطات منذ أسبوعين إجراءات العزل العام في معظم أنحاء إيران.
 

يأتي ذلك فيما سجلت الهند رقما قياسيا عالميا للإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي ، حيث سجلت ما يقرب من 350 ألف حالة إصابة جديدة.

يقترب العدد الإجمالي للحالات في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان الآن من 17 مليونًا.

كما سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا للوفيات مع ما يقرب من 2800 حالة وفاة ، مما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 192000.

في غضون ذلك ، مددت العاصمة نيودلهي إجراءات الإغلاق لمدة أسبوع آخر.

حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي جميع المواطنين على أخذ لقاحات COVID-19 وتوخي الحذر ، محذرًا من عاصفة من العدوى تهز البلاد.

و يلقي المسؤولون باللوم في ارتفاع الإصابات على الإحجام العام عن التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى.

 

واشنطن البرازيل ايران وزير الخارجية الإرهاب الهند باكستان الرئيس وزراء الولايات المتحدة الأدوية كورونا فيروس كورونا الوباء كورونا الهند محمد جواد ظريف مسافرين اخبار العالم

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء الهند يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا ويدعو المواطنين لتلقيه

خطة سيمبا .. موسيمانى يحاضر لاعبي الأهلي قبل موقعة الختام الإفريقي

يعالج الجفاف.. تعرف على فوائد زيت جوز الهند للشعر

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

أضرار كبيرة ومباشرة.. السودان يقرع ناقوس الخطر حيال سد النهضة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال أفريقيا

سيظل حبيبي الاول وبطل رواياتي.. إيمى طلعت زكريا عن والدها الراحل

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

قوافل أبواب الخير تصل القليوبية.. تحيا مصر يوفر 134 طن مواد غذائية ودواجن لـ 10 آلاف أسرة بالمحافظة

السعادة الحقيقية في بيتي.. تصريح يثير الجدل لممثلة شهيرة مرشحة للفوز بالأوسكار

يوسف الشريف في أول تصريح قبل عرض مسلسله كوفيد 25

"أحد الشعانين".. تعرف على سر إطلاق المسمى على هذا اليوم

الرئيس السيسي يتلقى لقاح كورونا

البابا تواضروس: عيد تحرير سيناء نتذكر فيه نشوة النصر.. وبشاير الخير تشبه عواصم الدول الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

عائلة إسماعيل ياسين : ننتظر رد نقيب الممثلين في الشكوى ضد محمد رمضان

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

هل سيطبق قرار نهاية العام الدراسي على طلاب الإعدادية و الثانوية العامة ؟ .. وزير التعليم يجيب

وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ