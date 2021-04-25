تصريح حذر لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي تحذيره من عملية تصعيد ضد أماكن تواجد المستوطنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال أفيف كوخافي نسعى جاهدين لإعادة الاستقرار على الساحة الفلسطينية، ومستعدون لأي تصعيد محتمل.

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن رئيس أركان الجيش الليفتنانت جنرال أفيف كوخافي قرر إلغاء رحلته إلى الولايات المتحدة لمناقشة الملف الإيراني والمحادثات النووية الجارية مع القوى العالمية في أعقاب التوترات المتصاعدة مع غزة في نهاية الأسبوع.

ويتوجه رئيس المخابرات العسكرية اللواء تامير هيمان ورئيس المديرية الاستراتيجية اللواء تال كالمان إلى واشنطن لعقد عدة اجتماعات مع كبار مسؤولي الجيش الأمريكي.

مساء السبت ، أطلق صاروخان على إسرائيل من قطاع غزة ، بعد يوم من قصف إسرائيل لأهداف في القطاع في أعقاب وابل من 36 صاروخا أطلقت على إسرائيل .

اعترضت القبة الحديدية أحد الصواريخ ، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة بالقرب من السياج الحدودي.

بعد اجتماع أمني طارئ يوم السبت بشأن أعمال الشغب في القدس وما تلاها من تصعيد في غزة ، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار إنه إذا استمرت أعمال العنف والتوتر في القدس المحتلة ، فمن المرجح أن تشهد إسرائيل تدهورًا في جميع أنحاء البلاد ، وأن الاضطرابات يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من حدودها.

قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 700 فلسطيني تظاهروا يوم السبت أيضا على طول حدود غزة.

وقام المتظاهرون بإحراق الإطارات وحاولوا الاقتراب من السياج.

خاضت إسرائيل أكبر مواجهة لها مع قطاع غزة منذ شهور ليلة الجمعة ، مما أدى إلى قيام إسرائيل بقصف مواقع حماس في القطاع.

وبعد 40 صاروخا من غزة ، تخشى إسرائيل أن تؤدي اشتباكات القدس المحتلة إلى تصعيد شامل.

