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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيادة إصابات كورونا.. ألمانيا تقدم مساعدات عاجلة إلى الهند

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قولها إن حكومتها تعد مساعدة طارئة للهند، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعامل مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

 

وقالت ميركل إن ألمانيا تحضر دعما عاجلا لمساعدة الهند التي تعاني من تصاعد أزمة كورونا، مؤكدة تضامن بلدها واستعدادها بشكل عاجل لمهمة دعم.

 

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، أكد أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا تشكل صدمة للبلاد، مشيرًا إلى أن الموجة الثانية من الوباء التي تشهدها الهند مثل العاصفة التي تركتها مدمرة.

 

وأضاف مودي في خطاب للشعب الهندي، اليوم الأحد، أنه "بينما ترتفع حالات الإصابة، يتم أيضًا تسجيل المزيد من حالات الشفاء"، داعيا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من مصادر المعلومات والأخبار عن فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة “هندوستان تايمز”.

 

وسجلت الهند اليوم الأحد، رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

 

وأعلنت الهند تسجيل نحو 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة غير مسبوقة، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 16.96 مليون حالة.

 

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2767 وفاة جديدة، بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بكورونا إلى 192311.

 

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن اليوم الأحد، عن دعمه الكامل للهند بعد التفشي القياسي لـ فيروس كورونا هناك.

 

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر: "قلوبنا مع الشعب الهندي في خضم تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) المروع".

 

وأضاف بلينكن: "نحن نعمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة الهندية، وسوف ننشر دعمًا إضافيًا سريعًا لشعب الهند وأبطال الرعاية الصحية".

المانيا ميركل فيروس كورونا الهند اصابات كورونا

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