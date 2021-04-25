الدوري الإسباني.. ميسي وجريزمان يقودان هجوم برشلونة أمام فياريال

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي، لمواجهة فياريال، على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

تير شتيجن - ديست - جيرارد بيكيه - لينجليت - مينجويزا - جوردي ألبا- سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتقاسم وصافة الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

على الجانب الآخر يطمح فياريال في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، للحفاظ على فرصه في إنهاء مسابقة الدوري الإسباني، في مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي، الموسم المقبل.

كانت مباراة الدور الأول،من مسابقة الدوري الإسباني، انتهت بفوز برشلونة على فياريال بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، بينما يتواجد فياريال في المركز السابع بـ 49 نقطة.