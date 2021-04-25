هشام يكن عن ترشح حازم إمام لرئاسة الزمالك: سندعمه قلبا وقالبا

كشف هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن رأيه في قرار حازم إمام، عضو مجلس النواب، بإمكانية الترشح لـ انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد الرئيس.

وأكد “يكن”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن جميع نجوم الزمالك سيدعمون حازم إمام حال ترشحه بالفعل، موجهًا إليه مساندته ودعمه مشيرا إلى أنه اختار الوقت المناسب.

وأضاف نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه سيساند حازم إمام “قلبا وقالبا”، مشددًا على أنه أحد نجوم الزمالك ومن عاشقي النادي، إضافةً إلى كونه نجل حمادة إمام عضو مجلس إدارة النادي السابق وعاشق كيان الزمالك.

وعن إمكانية فوز حازم إمام في الانتخابات، فأكد أن الظروف المحيطة بالنادي ستحدد إمكانية تحقيق النجاح من عدمه، لافتا إلى أن جميع الأندية تعاني حاليا بسبب ظروف فيروس كورونا، وكذلك الزمالك يعاني حاليًا من أزمة مادية كبيرة.

وكان حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، فجر مفاجأة بشأن مشاركته في انتخابات القلعة البيضاء حيث أعلن خوضه الانتخابات على مقعد الرئيس.

وقال “إمام”، في تصريحات تلفزيونية عبر “اون تايم”، أنه ندم على خطوة خوض انتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ونادي الزمالك.

وشدد على أنه لو عاد به الزمن لرفض دخول انتخابات الزمالك واتحاد الكرة على مقعد العضو، معلقا “فكرة فاشلة”.

وتابع أن أي عضو سواء فى الزمالك أو اتحاد الكرة ليس له أى قرار ولا شخصية، معلقا “بتتاخد فى الرجلين”.

وواصل "العضو لا يصدر القرارات ويضطر بعد ذلك للدفاع عنها، قائلًا “انت اللي بتحاسب على المشاريب في الآخر”.