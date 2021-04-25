أنقذه من عملية نصب .. محمد رمضان يرد على منتقدي مشهد إسماعيل ياسين

نشر محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس مسلسل موسي ، خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا: "#موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد #القاهرة سنة١٩٤٦ مايعرفش لا سينما ولا فنانين وده أنقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس 🤣 #ثقة_في_الله_نجاح



ظهر إسماعيل ياسين خلال المشهد كأحد الزبائن في المحل الذي يعمل به موسى ودار بينهما حوارًا، أثار الأزمة بسبب ظهور إسماعيل ياسين في صورة المتملق أو البخيل، بينما ظهر محمد رمضان "موسى" لا يعرفه إطلاقا مما وضعه في موقف محرج.

بدأ إسماعيل ياسين الحديث لـ موسى: «هاخد التلات كرفتات» ثم يدير له ظهره ويبدأ في الخروج من المحل، لينادي عليه موسى: «مبروك عليك تدوبهم في عرق العافية.. فين حساب الحاجة!»، ومن ثم يعلق عليه شبيه الفنان إسماعيل ياسين سريعًا: «ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا ايه.. أنت متتفرجش على سيما - مقلدًا حركات اشتهر بها الفنان القدير إسماعيل ياسين-» ثم يرد مستنكرًا: «إيه سيما دي ليرد عليه ساخرا من حركاته: «انت بتعمل كده ليه يا راجل انت؟!»، ثم يعود ويردد شبيه الفنان إسماعيل ياسين بعض مقولاته الشهيرة، مثل: «يا أخ يا أخ.. حساب الكرفتات دول كام»، ليرد عليه موسى: «24 قرش» فيعطيه الفنان إسماعيل ياسين «25 قرش» ولا يرد إليه موسي القرش المتبقي، ليطلب منه شبيه الفنان إسماعيل ياسين القرش ثم ينتهي المشهد على جملة: «لو عاوز تحاسب حاسب».