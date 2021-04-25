عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف منزل رئيس الصومال السابق وتحركات عسكرية غامضة.. ماذا يحدث في مقديشو؟

اشتباكات عنيفة بين
اشتباكات عنيفة بين عسكريين في مقديشو

أعلن رئيس الصومال السابق حسن شيخ محمود، اليوم “الأحد”، عن تعرض منزله  لهجوم على يد عسكريين، محملا الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو المسؤولية عن الحادث.

 

وقال الرئيس الصومالي السابق الذي حكم البلاد بين عامي 2012 و2017 في تغريدة على تويتر إن قوات موالية للرئيس عبدالله فرماجو  شنت هجوما على منزله، محذرا من عواقب وخيمة جراء "تسييس" الأجهزة الأمنية.

 

وتشهد العاصمة الصومالية مقديشو، منذ صباح اليوم الأحد، مواجهات بين قوات أمنية معارضة لتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو وأخرى موالية له.

رئيس البرلمان العربي يدعو الأشقاء في الصومال لحوار وطني شامل

الصومال.. إطلاق نار في مقديشو والمعارضة تطالب برفع الحظر عن التظاهرات

 

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي إطلاق نار في المدينة.

 

وأفادت مواقع محلية بأن  قوات تابعة للجيش الوطني الصومالي ومعارضة لتمديد ولاية الرئيس غادرت قواعدها في محافظة شبيلي الوسطى جنوب شرقي البلاد ودخلت العاصمة.

 

وأحكم المتمردون السيطرة على مفرق قرب مقر وكالة الاستخبارات والأمن القومي، بينما  سارعت القوات المحسوبة على نظام فرماجو إلى إغلاق أبرز الشوارع الرئيسية في مقديشو.

 

كما نقلت وكالة "رويتز" عن حليمة عثمان التي تقيم في حي فقاه في مقديشو قولها إن"هناك تبادلا لإطلاق النار بين المسلحين الموالين للمعارضة وقوات الحكومة عند مفترق فقاه".

 

وأشارت تقارير إلى انسحاب أكثر من 100 آلية عسكرية من خطوط القتال الأمامية ضد حركة الشباب في محافظة شبيلى الوسطى جنوب البلاد، بينما أعلنت الرئاسة الصومالية حالة التأهب القصوى للقوات في محيط القصر الرئاسي وأغلقت التقاطعات الرئيسية في العاصمة.

 

وفي 12 أبريل الجاري، صوت البرلمان الصومالي على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو، لمدة عامين، على أن يتم إجراء انتخابات بالاقتراع العام المباشر في 2023، وهو قرار لقي رفضا من قبل الاتحاد الأفريقي، حيث كان يفترض أن تنتهي فترته الرئاسية في شهر فبراير.

 

ولا يزال الغموض يسيطر على الأنباء الواردة من مقديشو بشأن الاشتباكات بين  فصائل مختلفة من قوات الأمن، بعضها يدعم المعارضة بينما تدعم الأخرى الرئيس محمد عبد الله فارماجو، الذي تم تمديد ولايته لسنتين إضافيتين.

 

وبحسب موقع "Garowe" المحلي، فإن العقيد سني عبد الله يتولى قيادة القوات المتمردة، وأن قائد الجيش جنرال أودوا يوسف راغي حاول إقناع هذه القوات بالعودة إلى قواعدها لكن هذه المساعي فشلت.

 

ونقل الموقع عن مصادر تأكيدها أن القوات المتمردة متمسكة بحماية الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود اللذين يعدان شخصيتين رئيسيتين في المعارضة حاليا.

مقديشو الصومال الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو فرماجو اشتباكات الصومال اخبار العالم اشتباكات مقديشو

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة 50 شخصا بسبب انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

معركة بالأسلحة النارية وسط مقديشو والأمن الصومالي يغلق الشوارع.. فيديو

ترشيحاتنا

وزيرالتعليم يوافق على مد مهلة امتحانات الدبلومة الامريكية 6 شهور

بيرسم كل المشاهير بالتراب.. فارس فني تكييف بدرجة فنان يحلم بالاحتراف.. شاهد

رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء

الأزهر يعلن استعداده للمساهمة في إغاثة مصابي حريق مستشفى علاج كورونا ببغداد

الصحة: حصول الرئيس السيسي على لقاح كورونا رسالة طمأنة للمصريين.. فيديو

تامر عبد الحميد: الزمالك لن يمد التعاقد مع ساسي.. وأهلا برحيل زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

بتوقيع طارق شوقي.. تفاصيل ضوابط تقييم طلاب المدارس بعد قرار إنهاء العام الدراسي

وزير التعليم: لن نحذف أجزاء من المناهج لطلاب الإعدادية والثانوية

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

نفذ 1070 حكم إعدام.. وفاة عشماوي «مصلحة السجون» المصرية

لا تنساقوا وراء الشائعات.. التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة والامتحانات وتنفي استبدالها بأبحاث

القصة الكاملة لـ خناقة رمضان صبحي وحسام حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ