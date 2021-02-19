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أخبار العالم

الصومال.. إطلاق نار في مقديشو والمعارضة تطالب برفع الحظر عن التظاهرات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:36 ص
مقديشو
مقديشو
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أحمد محرم
سُمع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد إغلاق قوات الأمن عدة شوارع لمنع تظاهرات دعت إليها المعارضة.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن معركة بالأسلحة النارية تدور بين قوات الأمن ومحتجين، فيما طالبت المعارضة برفع الحظر عن تنظيم المظاهرات.

والسبت الماضي، لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 10 آخرون في انفجار وقع بالقرب من مقر البرلمان الصومالي. 

ووفقا للتقارير الأولية، فإن تفجيرا انتحاريا وقع بالقرب من مبنى البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو. 

ونشرت وسائل الإعلام الصومالية صورا من مكان الحادث، ويظهر في الصور حالة الدمار في المنطقة. 

ومنذ أيام، أفادت وسائل إعلام مختلفة، بمقتل 12 فردًا من قوات الأمن الصومالية جراء انفجار قنبلة وسط البلاد. 

ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه الهجمات الإرهابية ضد قوى الأمن تزامنًا مع محاولات الحكومة الاتفاق مع قادة الأقاليم على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قتل مسؤول بالمخابرات الصومالية في انفجار استهدف سيارته بوسط البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد، إن "رئيس المخابرات لمدينة طومسريب، عبد الرشيد عبدي شيخ، قتل في انفجار لغم على جانب الطريق استهدف سيارته بالقرب من المدينة".
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