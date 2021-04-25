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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أنيس: عودة السياحة الروسية تعني ضخ 3 مليارات دولار في الاقتصاد المصري

لرئيس عبد الفتاح
لرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

 

أعلن باسم  راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد توقف 5 سنوات يعني عودة 3 مليون سائح روسى إلى مصر .

وأضاق محمد أنيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، كما أن السياحة الروسية سيرفع من الإيرادات السياحية بنحو 25%، نظرا لتوقع عودة  ما لا يقل عن 3 مليار دولار للضخ داخل شرايين الاقتصاد المصرى سنويا.

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العنانى لـ السفير الروسي: المنتجعات جاهزة لاستقبال السياحة الروسية

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متحدث السياحة: مصر على أتم الاستعداد لاستقبال الوفود من كل دول العالم

وأشار إلى أنه ما قبل كورونا مباشرة حققنا أعلى إيراد من السياحة فى تاريخ مصر بحوالى 13 مليار دولار، وبعد عام من أزمة كورونا، عودة السياحة لنشاطها الطبيعى كان من أهم الأهداف، حتى لا تتأزم الأمور فى ظل اقتراب انتهاء سياسة التيسير النقدي عالميا، وزيادة احتماليه رفع الفيدرالى الأمريكى لمعدلات الفائدة على الدولار الأمريكى بأسرع مما هو متوقع، للسيطرة على موجة تضخمية نظرا لوفرة الأموال الرخيصة فى الأسواق .

عودة السياحة الروسية استئناف حركة الطيران المقاصد السياحية المطارات المصرية السياحة الروسية

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