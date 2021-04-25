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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة طنطا: توزيع 150 كرتونة مواد غذائية للأكثر احتياجا بزفتى

«جامعة طنطا» تطلق
«جامعة طنطا» تطلق ثاني قوافل الخير بتوزيع 150 كرتونة

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا ،أنه تم توزيع 150 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بقرية السملاوية مركز زفتى، اليوم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

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وأكد رئيس الجامعة على استمرار الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بمستوي المعيشة وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ، مشيرًا إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، نموذج حى للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور عماد عتمان، نائب وئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، أن الجامعة ستقوم بتوزيع باقي الدفعة الأولى "5 آلاف كرتونة" على مستوى مركز زفتى للفئات الأكثر احتياجًا على مدار أيام شهر رمضان المبارك بقرى كفر شاهين ، كفر ابرى، كفر  شمارة، كفر ششتا، كفر سنباط ، تفهنا العزب، ميت الرخا ، كفر الصارم.

أكد نائب وئيس الجامعة، على تعزيز دور الجامعة لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين ، وتخفيف الأعباء المادية على الأسر الأولى بالرعاية وادخال الفرحة على قلوبهم فى الشهر الكريم، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ‏مثمنًا جهود محمد غازي مدير عام المشروعات بالجامعة والمشرف على عملية التوزيع، وماهر سعد.

جامعة طنطا قوافل غذاءية زفتى حياة كريمة قرى أكثر احتياجا طنطا

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