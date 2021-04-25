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ديني

أحمد كريمة: سيد قطب وصف المجتمعات الإسلامية التي تتعامل بالماديات بالخارجة عن الإسلام

صدى البلد

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن  سيد قطب وصف المجتمعات الإسلامية التي تتعامل بالماديات بالخارجة عن الإسلام، مضيفا: "التعميم خطأ، والإطلاق خطأ، في ناس بترتكب منكرات، ودور العمال، دعوة هؤلاء الناس لعدم ارتكاب هذه الامور".

 

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وأضاف كريمة خلال لقائه على فضائية الحدث، أن  المجتمعات العربية مسلمة، ولا يجادل في ذلك من لديه ذرة عقل، لأن شعائر الله عز وجل تعظم، أما عن كون حدوث تقصير، فهذا حدث في كل العصور.

وتابع "كريمة" " في كل عصور الأنبياء حدث تقصير في المجتمع، في عصر سيدنا نوح، رفضا زوجته وابنه ركوب السفينة، وفضلا الكفر عن الإسلام، وعم النبي أبو لهب رفض الإيمان، وبعض الذين عاشوا في عصر النبي ارتكبوا جريمة الزنا، والبعض ارتكب جريمة السرقة، والبعض الآخر ارتكب جريمة شرب الخمر، امال الحدود أعدت لمين"
 

أحمد كريمة المجتمعات العربية شعائر الله عصور الانبياء

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