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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس EQS الكهربائية 2022 تتميز بالأداء العالي والمواصفات المتطورة .. فيديو

فيديو جديد يكشف عن
فيديو جديد يكشف عن اداء و تصميم مرسيدس EQS الكهربائية 2022

نشرت قناة KindelAuto المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو جاء على موقع يوتيوب الشهير، حيث ظهرت النسخة مرسيدس EQS الكهربائية 2022، و هي تستعرض أدائها العالي في الأجواء المسائية لتكشف عن اطلالة ساحرة جاءت عبر المصابيح الامامية و الخلفية و التي تأتي بشكل متصل و تصميم جديد.

و تعتبر النسخة مرسيدس EQS الكهربائية 2022 واحدة من أحدث الإصدارات التي انضمت مؤخرًا للأسطول الألماني الخاصة بالنجمة الثلاثية مرسيدس، و تم الكشف عنها بشكل رسمي خلال شهر أبريل الجاري من العام 2021.

 

تستمد مرسيدس EQS الكهربائية 2022 طاقتها عبر بطارية سعة 108.7 كيلووات، بينما زودت بحزمة عالية الأداء من محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 329 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 550 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بالإضافة إلى نوعين من المحركات الكهربائية تبلغ قوتهما الإجمالية 516 حصان، مع 828 نيوتن/متر من عزم الدوران، و مع هذه الإمكانيات يمكنها ان تقطع مسافة تصل 770 كم للشحنة الواحدة، و ذلك وفقًا لما جاء من WLTP الاختبارية، كما يمكن شحنها من 10% لتصل إلى نسبة 80% خلال مدة زمنية قدرها 35 دقيقة فقط.

 

أما عن المواصفات الداخلية فتتمتع مرسيدس EQS الكهربائية 2022 بمقصورة قيادة متطورة، و التي تبدو أشبه بالمركبة الفضائية، و الفضل يرجع إلى منظومة الشاشات الداخلية هايبر سكرين، و التي يبلغ قياسها 56 انش عبر لوحة واحدة، حيث تنقسم إلى 3 شاشات تتنوع بين لوحة العدادات و مساعدة القارئ، و بين شاشة عرض الوسائط المتعددة و الخرائط.

و حصلت مرسيدس EQS الكهربائية 2022 على مظهر خارجي يتمتع بالانسيابية، و العجلات الرياضية، و تضيف لمسات المصابيح الامامية انفراده إلى تصميم الهيكل الخارجي، و الذي تمتع بمقدمة مدببة مع فتحات متعددة المقاطع على جانبي الصادم و مرايات كهربائية مدعومة بشرائط LED ضوئية.

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