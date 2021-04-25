بإطلالة رقيقة كارمن سليمان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة كارمن سليمان صور جديدة لها من خلال حسابها الشخص يبموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت فيها بمكياج سموكي بالالوان الترابية أبرز ملامحها الرقيقة،وكتبت كارمن سليمان من خلال صورتها معلقة:"ثق بنفسك،ولن تتوقف ".

وكانت المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "أقول له إيه"، عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين ومن تسجيل ماهر صلاح وإشراف عام مصطفى جاد.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "الذكري الشتوية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية "يوتيوب".

"الذكرى الشتوية" ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.