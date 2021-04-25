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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الأقصر تحتفل باليوم العالمى للكتاب

ثقافة الاقصر
ثقافة الاقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للكتاب" ألقاها عمرو عبد الصبور أوضح فيها أن مع الكتاب والقراءة نسافر عبر الزمان والمكان، وأن تحديد ٢٣ أبريل يوما عالميا للكتاب يشكل نافذة للإبحار عبر ما أبدعته العقول والثقافات، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "قطرة ماء تعنى حياة" أوضح عمرو عبد الصبور أهمية الماء بالنسبة للإنسان والنبات والحيوان ومن الماء خلق كل شئ حى وكيفية ترشيد المياة.

 

أقامت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان النصر العظيم" ألقاها د. قناوى محمد عبد الدايم تحدث عن حرب العاشر من رمضان والنصر المبين وحرب الإستنزاف والتجهيز لحرب العاشر من رمضان والأحداث التى سبقت حرب العاشر من رمضان ومعاهدة السلام وإسترداد الأراضى المصرية فى سيناء، وفى نفس السياق عقدت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "حرب العاشر من رمضان" تحدث محي الدين محمد أبو العزايم عن حرب العاشر من رمضان وفرحة النصر وتأثير هذا النصر علي مصر وعلي الوطن العربي.

 

أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر وألقى قصيدة بعنوان "إذا تعرض عبدى"، بجانب عرض مسرح عرائس أونلاين بعنوان "شطار المدرسة" للفنان والمخرج المسرحى كريم الشاوري وسومة غريب، بالإضافة إلى ورشة فنية بعنوان "تظليل بالقلم الرصاص" نفذتها الفنانة شيماء سعيد مستخدمة أقلام رصاص درجات مختلفة وورق كانسون أبيض، كذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة رسم عن عيد تحرير سيناء تنفيذ أسماء عبد السلام، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها أحمد إبراهيم، وأعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة بعنوان "وبستغرب".

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