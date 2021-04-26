طبق الفول على السحور بطرق غير تقليدية

يعد الفول الطبق الرئيسى على مائدة السحور والذي يمكن تحضيره بوصفات مختلفة.

إليك طريقة عمل الفول على السحور في شهر رمضان.



طريقة عمل الفول بالسجق للشيف الشربينى



مقادير طريقة عمل الفول بالسجق :



ليمون "حسب الرغبة"

ملح

فلفل اسود

زيت عباد الشمس

كمون

سجق بلدي

بصل

ثوم

فول مدمس

كرات كرفس

طماطم





طريقة عمل الفول بالسجق :

1- فى وعاء نقطع البصل والفلفل الحار ويضاف الى الطاسة و نضيف السجق والكرات والكرفس ونضيفهم الى الطاسة، ثم ضيفي الكمون وملح وفلفل ثم نفرم الثوم ونقوم بإضافته .



2- ونقوم بتقطيع الطماطم مكعبات صغيرة وضيفيها الى الطاسة، و نستمر في التقليب حتى تنضج ثم ضيفي الفول المدمس وعصير الليمون

نعرض لكم طريقة عمل الفول بالطحينة وبيض بالجبنة والطماطم فى رمضان بخطوات عدد من خبراء الطهى.

بيض بالبسطرمة

فلفل أسود

كمون ناعم

بابريكا

3 كوب جبن شيدر أحمر وأصفر مبشور

بقدونس مفروم

توست مقطع مثلثات محمصة

10 بيض مسلوق

زيت

فلفل أخضر رومي مكعبات

4 حبة طماطم حلقات

2 كوب بسطرمة

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 كوب كريمة

ملح

طريقة تحضير بيض بالجبن والطماطم

فى وعاء يشوح الثوم مع البسطرمة والفلفل الرومى ويضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل والأعشاب المنسمة والبقدونس والبيض والكريمة والجبنة المبشورة

يترك الخليط على النار حتى تسيح الجبن ويقدم مع الخبز