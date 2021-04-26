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أبو العينين: نطالب المتخصصين برؤية لدولة صناعية بمعنى الكلمة.. والصناعات الصغيرة تحتاج إلى دعم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

استعرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وعرض موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التي قال فيها إن مصر الصناعية الحديثة تقوم على مدن صناعية متخصصة بحيث يكون هناك تكامل صناعي بين الصناعات الصغيرة والصناعات الكبرى.

وأضاف وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن هذا الفكر يعبر عن منظومة متكاملة و منظومة الحلم و الرؤى، وطالب المتخصصين برؤية لدولة صناعية بمعنى الكلمة و الاستفادة من كافة الاتفاقيات في مجال التخصص الإنتاجي، مؤكدًا أن قطاع الصناعات الصغيرة يحتاج إلى دعم مالي ودعم فني و إداري و تسويقي وذلك من أجل أن ندعم المشروعات الصغيرة والشباب، بحيث يكون لهم تواجد، والعمل على توسيع أنشطتهم من خلال منظومة متكاملة.

وقال النائب محمد أبو العينين إننا نتطلع لصناعات المستقبل التي تكرّس فكرة القيمة المضافة، لافتًا إلى أهمية التطور التكنولوجي، والآن هناك النانو تكنولوجي في صناعات المستقبل و المنظومة نراها على أرض الواقع.

وأعلن وكيل مجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.

وقال أبو العينين إن المستثمرين الألمان يتحدثون عن مستقبل مصر في مجال الذهب، ولدينا كنوز كثيرة تحت الأرض، والاتفاقية تمثل تطويرًا لـ75% من القوى العاملة في مصر، وبالتالي يجب أن تحول الاتفاقيات إلى عمل يفيد الشباب والمشروعات الصغيرة.

وأبدى أبو العينين سعادته بالشراكة بين مصر وألمانيا فى مجال المشروعات الصغيرة، قائلًا:نتمنى أن نري الاتفاقية تحولت لواقع على الأرض، ونرى أفكار غير تقليدية، ولابد من وجود التخصص الإنتاجي.

النائب محمد أبو العينين المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات الصغيرة الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي محمد أبو العينين النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب

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