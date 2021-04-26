طرق سريعة لعلاج الحموضة بدون أدوية.. تعرفى عليها

الحموضة المعوية يمكن أن تحدث بسبب العديد من الأشياء ، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالتوابل إلى الكافيين إليك طرق لتخفيف الإحساس بالحرقان بشكل طبيعي وسريع وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

- صودا الخبز



صودا الخبز غير مكلفة وطبيعية تمامًا فقط قم بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء و استشر طبيبك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم.

- عصير الصبار



إذا كنت تعاني من المعوية ، فمن الجيد أن تعتاد على شرب نصف كوب من عصير الصبار قبل الوجبات للحفاظ على هدوء معدتك والمريء.

- علكة خالية من السكر



يساعد اللعاب على تخفيف الحموضة جرب مضغ قطعة من العلكة لمدة 30 دقيقة لتقليل حرقة المعدة.

- خل التفاح



يمكن أن يساعد خل التفاح في تخفيف الحموضة المعوية. امزج 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء ، ثم اشربه قبل كل وجبة أو قبل النوم.

- تناول موزة

الموز يحتوي على مضادات حموضة طبيعية؟ ابدأ بتناول الموز كل يوم للمساعدة في مقاومة الحموضة

- التوقف عن التدخين



إذا كنت مدخنًا فإن التدخين سيؤدي إلى تفاقم حالة المريء وإيذاء كل شيء.

- تغييرات نمط الحياة



إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن إجراء تغييرات طفيفة على نظامك الغذائي وزيادة النشاط البدني يمكن أن يخفف من حرقة المعدة.

حاول التخلص من الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة مثل الأطعمة الدهنية أو الحارة أو الكافيين أو الشوكولاتة أو المشروبات الغازية ، على سبيل المثال لا الحصر.