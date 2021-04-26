أتلتيكو مدريد: الليجا لا يزال بأقدامنا والفريق الأقوى ذهنيًا سيحسم اللقب

قال دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، إن لقب الدوري الإسباني لا يزال بأقدام لاعبي الفريق، وهناك أربعة فرق تتنافس حاليًا على لقب الدوري، لكن الفريق الأقوى ذهنيًا سيفوز باللقب.



جاء ذلك في تصريحات صحفية، أوردتها صحيفة "آس" الإسبانية، عقب خسارة الفريق، أمس الأحد، أمام أتلتيك بيلباو، على ملعب سان ماميس، بهدفين مقابل هدف.



وأضاف سيميوني: "الموقف الحالي من المواقف التي أحبها، لأننا أصبحنا أربعة فرق على الأقل تتنافس على اللقب، والفريق الأقوى ذهنيا سيكون الأقرب للفوز بالليجا".

وتابع المدير الفني: "مصيرنا ما زال بأقدام لاعبينا، ولكنه يتوقف أيضا على القوة الذهنية للاعبين، وعلى شخصية الفريق ومدى قدرته على الحسم في الأوقات المهمة".



وبعد هزيمة أتليتكو مدريد، اشتعلت المنافسة بضراوة على اللقب، حيث تجمد رصيد أتلتيكو -الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم- عند 73 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام الريال وبرشلونة صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، علمًا بأن برشلونة ما زال يمتلك مباراة مؤجلة ربما ستمنحه الصدارة حال فوزه بها، فيما ارتفع رصيد بيلباو إلى 41 نقطة في المركز العاشر.