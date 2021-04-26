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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

صدى البلد


مابقيتش بتعمل حاجه 
يا ألف جنيه 
مش عارف حقيقى 
الحكايه ايه
يمكن دى قلة بركه
والا الحقيقة ايه
شبه الطيور بتطير 
مكتوب عليها 
تسير 
مصروفه ولو بالحكمة 
كمل شحاته يابيه
ماهو برضه الف جنيه
يعمل ايه والا
ايه 
عايز مصروف عيالك
وتوكل ضيوف جيالك
وتعالج وتكسى وايه 
قيد الباقى
عليه 
وشهور يتعدى وتجرى 
والبنت كبرت من بدرى 
وجالها بن الحلال 
يناسبك ومد 
أيديه
إمضى وهات الجهاز 
وبعد الفرح تتعاز 
وفى السجن شرف يا 
بيه
ضيعت نفسك وعيالك 
كل الهموم جيالك 
قاعد تكلم فى روحك
وعمرك بتبكى 
عليه 
آدى الحياه يا أخوانا 
شوفوا ايه اللى جرالنا 
موظف بألف جنيه 
ونقولوا الرشوة كترت
ونقولوا مافيش ضمير 
ونقول الموظف خاين 
لكن ده صبح عليل 
ومرتبه الف جنيه 
الالف جنيه ياسياده 
تمن قهوه بزياده 
ومعاها أكلة كباب 
عند الناس اللى رايقه 
والدنيا معاها فايقه
مع الشله والصحاب
والباقى لا شان
عليه
يالله ياأفندى مالك 
شوف شغلك وقوت عيالك
ماحدش بيبات جعان 
وربك الفضل بإيديه 
مليون مليون جنيه 
هاتعمل بيهم ايه 
خلينا نطلع من الدنيا 
يمكن المال يفسدك 
وتنسى انك راجع 
اليه 
يمكن تفجر وتطغى 
وتبعد من بين اديه 
وكمان لو له لازمه 
بلاشه الالف 
جنيه.
 

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ساحة رأي

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