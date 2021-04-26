أخطاء يمكن أن تدمر إستراتيجية الشراء والاحتفاظ الخاصة بك

نصائح الاستثمار الجيد

هل تقوم بالاستثمار والشراء والاحتفاظ بالطريقة الصحيحة؟.. تعرف معنا في هذا المقال المقدم من شركة إيفست للتداول أون لاين على مجموعة من الأخطاء التي قد يرتكبها المستثمر في هذا المجال.



قد تجذب استراتيجية الشراء والاحتفاظ المستثمرين الذين يراقبون اللعبة الطويلة، حيث يتضمن هذا النهج قدرًا معينًا من الثقة في أن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر فيما يتعلق بالاستثمارات، بالتالي القيام بذلك بشكل صحيح يعني تجنب بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا على طول الطريق، وإليكم مجموعة من أهم هذه الأخطاء:



الاستسلام لتحيز الاتجاه الحاضر

لا يمكن التنبؤ بالسوق حتى في أفضل أيامه، ولكن من المهم إبقاء التقلبات في نصابها الصحيح، حيث يقول بعض المستثمرين إن الخطأ الأكبر المرتبط بالاستثمار في الشراء والاحتفاظ هو فقدان الشجاعة عندما تتغير الظروف للسلبية والخضوع لتحيز الاتجاه الحاضر.



لكن ماذا يعني هذا؟ إن انحياز اتجاه الحاضر بسبب حدث سلبي ما يجعل المستثمرين يعتقدون أن الأحداث الجارية، وخاصة السلبية منها، غير مسبوقة وأكثر خطورة من أي شيء رأوه على الإطلاق. ويمكن أن يجبر هذا الشرط المستثمرين على التخلي عن إستراتيجية الشراء والاحتفاظ الخاصة بهم ويفقدهم فوائد التقدم عند حدوثه.

البيع والشراء العاطفي

يمكن للعواطف أن تدمر أي استراتيجية استثمار مهما كانت، أما فيما يخص هذا الموضوع فإن هناك وجهان لعملة واحدة وذلك عند الحديث عن الاستثمار بالشراء والاحتفاظ.



إن الذعر من البيع أو الشراء بكثافة في الأسهم التي تقود الموجة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى معاقبة المستثمر. حيث من الممكن أن يفقدون أرباحًا محتملة أو يزيدون من تعرضهم للتقلبات من خلال عدم التنويع.



باختصار هذا يعني أنه من الضروري أن تظل حذرًا ومنضبطًا وجادًا في إستراتيجية الشراء والاحتفاظ لتجنب اتخاذ القرارات العاطفية.



عدم الاحتفاظ بالسهم لمدة طويلة جدًا

إن الوقوع ضحية لمغالطة التكلفة الغارقة يمكن أن يدمر أيضًا نهج الاستثمار في الشراء والاحتفاظ، بغض النظر عن حسن النية، فماذا نعني بذلك؟



كلما زاد تدخل العواطف في الاستثمار، كلما كان من الصعب خفض خسائرك والبيع، على الرغم من كونه أمرًا عقلانيًا، ويمكن أن يكون الدافع وراء هذا القرار هو الرغبة في تعويض الخسائر ولكن يمكن أن يؤدي إلى زيادة الخسائر إذا استمر الاستثمار في الأداء الضعيف على المدى الطويل.



نسيان إعادة التوازن في المحفظة المالية



يهدف إعادة التوازن إلى الحفاظ على محفظة استثمارية متوافقة مع أهداف المستثمر وتحمل المخاطر، وهي ليست شيئًا يجب تجاهله.



يقول بن بيس، الشريك وكبير مسؤولي الاستثمار في Cerity Partners in New، "الخطأ الأكبر الذي نراه بين الأشخاص الذين يستخدمون استراتيجيات الشراء والاحتفاظ هو عندما لا يقوم المستثمر بإعادة توازن المحفظة بشكل دوري إلى تخصيصها الأصلي بين الأسهم والسندات" .



وأضاف: "الفشل في إعادة التوازن يمكن أن يجعل المحفظة بدون قصد أكثر خطورة مما كان يقصده المستثمر في الأصل."، حيث قد يؤدي عدم التوافق إلى جعل المستثمر أقل مناعة تجاه تأثيرات تراجع السوق أو ضعف أداء الأسهم.



الاستثمار في الشركات التي لم يتم إنشاؤها على المدى الطويل

عند الاستثمار في شراء الأسهم والاحتفاظ بها أو في صناديق الاستثمار المشترك، فمن المعتقد أن هذه الاستثمارات ستنمو في قيمتها بمرور الوقت.، وقد يتعارض نسيان التدقيق ومراجعة أساسيات الشركة مع هذا الاعتقاد.



يقول مارك فارنان، رئيس تخطيط دخل التقاعد في ماديسون بولاية ويسكونسن: "إنك تريد التأكد من أنك لا تستثمر في شركة تصنع منتجًا ليس له جدوى على المدى الطويل".



يقول فارنان إنه يجب أن يكون هناك سوق مستقبلي للمنتج حتى يكون اختيارًا مناسبًا للشراء والاحتفاظ، مضيفا "حتى لو كانت الشركة في وضع مالي جيد ولكن لديها منتج غير مطلوب، فقد يكون الوقت قد حان للمضي قدمًا والبحث في مكان آخر".



عدم فهم تحمل المخاطر

يبدو تحمل المخاطر مفهومًا بسيطًا بدرجة كافية ولكنه شيء لا يستغرق وقتًا لفهمه تمامًا من قبل مستثمر و الشراء والاحتفاظ.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى أخطاء خاطئة في خيارات الاستثمار واتخاذ القرارات التي يمكن أن تهدر العوائد.



يقول Eric Aanes، رئيس ومؤسس Titus Wealth Management، إنه يمكن تجنب ذلك من خلال إنشاء خطة توضح مدى تحمل المستثمرين للمخاطر من خلال تحليل الدخل إذا كانوا يجنون أرباحًا أو دخلًا آخر من محفظتهم الاستثمارية، مضيفا "هذا يؤكد أن لديهم خطة لعب وسيساعدهم على الالتزام بالخطة عند حدوث تقلبات شديدة".



محاولة توقيت السوق

يمكن أن يكون محاولة الاستثمار في التوقيت المناسب للسوق مضيعة للوقت وإبعاد التركيز عما يجب على المستثمرين فعله بمحافظهم الاستثمارية.



يقول مايكل شيلدون، المدير التنفيذي ومدير الاستثمار في RDM Financial - Hightower dvisors: " يحتاج المستثمرون إلى اختيار الوقت المناسب للخروج من السوق والوقت المناسب للعودة إليه". وأضاف: "حتى أذكى المستثمرين المؤسسيين وأكثرهم خبرة يواجهون صعوبة في القيام بذلك باستمرار بمرور الوقت."



يقول شيلدون إن هذا النهج قد يوفر دفعة للمكاسب على المدى القريب ولكنه يعمل ضد مستثمر الشراء والاحتفاظ بمرور الوقت.

جدير بالذكر أن النهج الأفضل يتطلب العناية الواجبة والمراقبة المستمرة للاستثمارات والتركيز على الصورة الأكبر.



استغلال الأصول قبل فوات الأوان

يقول ستيفن كابلان، المستشار المالي في نيبونسيت فالي فاينانشال بارتنرز في بوسطن، إن إستراتيجية الشراء والاحتفاظ لا تنجح إلا إذا كانت الاستثمارات يمكن أن تتراكم لسنوات، إن لم يكن لعقود، “يجب أن يكون هدفك كمستثمر هو تقليل فرص إجبارك على بيع أصولك في أي وقت”.



يقول كابلان إنه يمكن للمستثمرين تجنب الاضطرار إلى الانغماس في استثماراتهم طويلة الأجل من خلال إنشاء مدخرات طارئة مناسبة وتأمين ضد العجز لحماية دخلهم إذا مرضوا أو أصيبوا.



يمكن أن تسمح هذه الأنواع من شبكات الأمان بالاستثمارات في الغرفة التي يحتاجونها للنمو.

