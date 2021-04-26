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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: إرسال مساعدات فورية إلى الهند لمواجهة كورونا

صدى البلد

 تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال محادثات هاتفية مع نظيره الهندي أجيت دوفال بتقديم دعم أمريكي فوري وسط الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” في الهند.


وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن في بيان بعد المحادثات الهاتفية- وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني اليوم الاثنين- إن سوليفان "أكد تضامن الولايات المتحدة مع الهند، الدولتان اللتان سجلتا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم"
 

وأضافت أن واشطن حددت الإمدادات من العلاجات واختبارات التشخيص السريع وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية التي سيتم توفيرها على الفور للهند.
 

وذكرت هورن أن تضامن واشنطن مع نيودلهي يأتي بناء على الشراكة الصحية المستمرة منذ "سبعة عقود بما في ذلك المعارك ضد الجدري وشلل الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية".
 

وتابعت قائلة إنه: "تحقيقا لهذه الغاية، تعمل الولايات المتحدة على مدار الساعة لنشر الموارد والإمدادات المتاحة لحماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في الهند، كما حددت إمدادات من العلاجات ومجموعات اختبار التشخيص السريع وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية التي سيتم توفيرها على الفور للهند.
 

وأفادت بأن الولايات المتحدة تنظر أيضا في نشر فريق من الخبراء من مستشاري الصحة العامة من مركز السيطرة على الأمراض والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لدعم وتسريع تعبئة موارد الطوارئ المتاحة للهند من خلال الصندوق العالمي.
 

ولفت سوليفان إلى أن إدارة بايدن تمول القدرات الإنتاجية للقاحات في الهند «بدرجة كبيرة» حتى تتمكن البلاد من إنتاج مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بحلول نهاية العام 2022. 
 

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