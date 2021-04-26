عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 -4- 2021

سعر الذهب

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 26 -4-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 780 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 668 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6240 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

