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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة

سقوط أمطار خفيفة اليوم والعظمى بالقاهرة 29

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية فاطيما خليل، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.


وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بمناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:


القاهرة العظمى 29 والصغرى 15.


الإسكندرية العظمى  22 الصغرى 16.


مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 15.


سيوة العظمى 27 والصغرى 12.


بورسعيد العظمى 23 والصغرى 17.


دمياط  العظمى  22 والصغرى 16. 


الإسماعيلية 29 والصغرى 15.


السويس العظمى 29 والصغرى 16.


العريش 24 والصغرى 15.


طابا العظمى 30 والصغرى 21.


سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 15.


شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 24.


الغردقة العظمى 33 والصغرى 24.


الفيوم العظمى 30 والصغرى 17. 


بني سويف العظمى 31 والصغرى 18.


المنيا العظمى 32 والصغرى 20.


أسيوط العظمى 33 والصغرى 20. 


سوهاج العظمى 34 والصغرى 22. 


قنا العظمى 35 والصغرى 24. 


الأقصر العظمى 37 والصغرى 26. 


أسوان العظمى 40 والصغرى 28.


 

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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سقوط أمطار خفيفة اليوم والعظمى بالقاهرة 29

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