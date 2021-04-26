عروض الدوري التركي تنهال على لاعبي الأهلي

شهد الدوري التركي تألق النجم المصري مصطفى محمد مع فريق جالاتا سراي التركي الأمر الذي فتح عيون الأندية التركية على اللاعبين المصريين .

وتلقى عدد كبير من نجوم الأهلي عروض من عدة فرق تركية للحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وكان أبرز العروض المقدمة لـ اليو بادجي بعد تألقه الملفت للأنظار في الدوري المصري وبطولة دورى أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي مما جعله يتلقى عدة عروض من الدورى التركي .

وكذلك مجدي قفشة الذي أعجب بقدراته مسؤولو نادي جالاتا سراي أثناء متابعة مصطفى محمد نجم الزمالك.

ويعد قفشة أحد أبرز لاعب في الأهلي خلال الفترة الحالية، حيث قاد المارد الأحمر للتتويج بالقب التاسع من بطولة دورى أبطال إفريقيا علي حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدف "القاضية "في الدقائق الأخيرة .

وأشارت عدة تقارير صحفية تركية إلى أن أحمد ياسر ريان نجم الأهلي والمعار لفريق سيراميكا كليوباترا تلقى عرضا رسميا من الدوري التركي بقيمة 3.5 مليون دولار .

كما تلقى المهاجم الشاب محمد شريف عرضا تركيا .

ومازال النادي الاهلي لم يرد بشكل رسمي على العروض المقدمة للاعبين وتم تأجيل أى مفاوضات حتى نهاية الموسم بعد الانتهاء من بطولة دورى أبطال إفريقيا .