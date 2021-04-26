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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الغربية تتابع تنفيذ مشروعات برنامج SRSSP لرفع كفاءة التشغيل

رئيس شركة مياه الغربية
رئيس شركة مياه الغربية

عقد المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بمحافظة الغربية اليوم  اجتماعا لمتابعة الأعمال التنفيذية التى تقوم بها الشركة والممولة من البنك الدولى SRSSP.

محافظ الغربية يتفقد المدن والأحياء لمتابع الإجراءات الاحترازية ومواعيد المحلات

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم  مناقشة مقترح مقدم بواسطة استشارى إدارة برنامج SRSSP بخصوص اختيار احدى تكنولوجيا المعالجة والتى سوف يتم تطبيقها فى مشروعات البرنامج، عقد الاجتماع بحضور استشارى إدارة البرنامج، ووحدة PMU بوزارة الإسكان واستشارى أعمال التصميمات، والوحدة التنسيقية للبرنامج بشركة الغربية.

رئيس شركة مياه الغربية مشروعات تنفيذية رفع كفاءة محافظة الغربية شركة مياه الشرب

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