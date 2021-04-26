مياه الغربية تتابع تنفيذ مشروعات برنامج SRSSP لرفع كفاءة التشغيل

عقد المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بمحافظة الغربية اليوم اجتماعا لمتابعة الأعمال التنفيذية التى تقوم بها الشركة والممولة من البنك الدولى SRSSP.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم مناقشة مقترح مقدم بواسطة استشارى إدارة برنامج SRSSP بخصوص اختيار احدى تكنولوجيا المعالجة والتى سوف يتم تطبيقها فى مشروعات البرنامج، عقد الاجتماع بحضور استشارى إدارة البرنامج، ووحدة PMU بوزارة الإسكان واستشارى أعمال التصميمات، والوحدة التنسيقية للبرنامج بشركة الغربية.