السودان يعلق الرحلات الجوية مع الهند

قرر السودان تعليق جميع رحلاته الجوية مع الهند لمدة شهر خشية "التحور الجديد" من فيروس كورونا الفتاك.

وأصدرت سلطة الطيران المدني بالسودان اليوم الإثنين، نشرة "نوتام" بتعليق جميع الرحلات بين الخرطوم والهند.

وقالت النشرة إن قرار سلطة الطيران المدني جاء بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان.

وشددت لجنة الطوارئ في توصيتها على إيقاف جميع حركة الركاب بين السودان والهند اعتبارا من الثلاثاء 27 أبريل الجاري وحتى 27 مايو القادم.

واستثنى القرار السودانيين القادمين من المدن الهندية بشرط حصولهم على شهادة سلبية لفحص كورونا سارية خلال ٧٢ ساعة من زمن الوصول لمطار الخرطوم.

وارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الإثنين، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 147 مليونا و809 آلاف و193 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و122 ألفا و919 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 125 مليونا و360 ألفا و148 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.