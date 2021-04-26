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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا .. محاكمة المتهمين بقتل طالب طب المنيا أخذا بالثأر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستأنف غدا الثلاثاء محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج، جلسات محاكمة، 4 متهمين بقتل طالب كلية الطب بجامعة المنيا أخذا بالثأر وسماع أقوالهم.

حيث تستمع هيئة المحكمة إلى كل من عبد الرحمن. م. ع «محبوس»، وشقيقه احمد «هارب»، مسلم. ع. ي «محبوس»، ومحمد. ج. ي هارب، بدائرة مركز سمالوط شرق، إلى المحاكمه لاتهامهم بقتل الطالب إسلام عبدالكريم أبوسمرة موسي، «21 سنه»  بكلية الطب، جامعة المنيا مع سبق الأسرار والترصد، بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلة اثر خصومة ثأرية توفي فيها شقيقهما، واعدوا له أسلحة بيضاء، في 18 يوليه 2020 .

 

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كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، قد تلقي بلاغا بقيام مجهولين باستدراج طالب بكلية الطب، أثناء انتظار خروج شقيقة من الامتحان، إلى ممر احدي المولات التجارية، وقاموا بذبحة وطعنة عدة طعنات، إمام المارة اخذا بالثار مما أدي إلى وفاة في الحال .

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم التعرف على المجني علية، والمتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لبدء التحقيق.

 

سمالوط التحقيق خصومة ثأرية أمن المنيا جنايات

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