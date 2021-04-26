الصين تطرح تقليد جيب رانجلر في السعودية.. تعرف علي السعر والمواصفات

سعر و مواصفات تقليد جيب رانجلر الصيني

لا يزال العملاق الصيني يطرح سيارات فارهه مقلدة دون رادع آخرهم كانت تقليد رولز رويس و فولكس فاجن و رانج روفر و تم ايضا طرح سيارة تقليد طبق الاصل للسيارة جيب شيروكي رانجلر في المملكة العربية السعودية .

السيارة تقليد جيب رانجلر في من انتاج صنع بايك الصيني و تأتي تحت اسم بايك BAIC او BJ40 4WDو هي تعمل بنظام الدفع الرباعي ايضا مثل جيب رانجلر الامريكية .

السيارة BAIC BJ40 2021 تأتي بمحرك BAIC B237R و هو محرك تيربو 2300 سي سي والقدرة الحصانية له 231 حصان و العزم 345 NM و هذا المحرك متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات .

تصل سرعة BAIC BJ40 2021 القصوي حتي 160 كيلو متر في الساعة بوزن اجمالي 2095 كيلو جرام و سعة الشنطة الخلفية 532 لتر و بها جنط ألومنيوم 17 بوصة .

اسعار BAIC BJ40 2021 في السعودية

بايك متاحة ب 3 فئات بأسعار :

BAIC BJ40 2021 بايك BJ40 بريميوم بسعر 107.990 ريال

‏BAIC BJ40 2021 بايك BJ40 فلاج بسعر 112.990 ريال

‏BAIC BJ40 2021 بايك BJ40 شامبيون بسعر 117.990 ريال

بينما تأتي السيارة جيب رانجلر 2020 الامريكية بمحرك سعة 3.6 لتر سداسي الإسطوانات V6 يستطيع أن يولد طاقة قدرها 285 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 352 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، كما يوجد بها خيار اخر لناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة جيب رانجلر 2020 من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر وذلك في غضون 7 ثواني .