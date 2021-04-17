عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات جيب جراند شيروكي 2021 L

مواصفات جيب جراند شيروكي 2021 L .. صور

JEEP GRAND CHEROKEE
JEEP GRAND CHEROKEE L 2021

كشفت شركة جيب JEEP عملاق صناعة السيارات الامريكية رسميا عن نسختها الفاخرة جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 بثلاثة صفوف مقاعد لتنافس في فئة السيارات ال suv و تأتي بفوانيس أمامية رفيعة وشبك جريء.


تأتي جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 بنظام صوتي McIntosh بـ 19 مكبر صوت، ونظام Active Driving Assist، ونظام تعليق هوائي متكيف Quadra-Lift يمنحها القبات اللازم علي الطرق الوعرة ومساعد الحفاظ على المسار . 

السيارة جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 معززة بقاعدة عجلات 3,091 مم و تأتي بلوحة تحكم جديدة و شاشة تاتش 8.4 بوصة، أو 10.1 بوصة، وأحدث نظام ترفيهي UConnect 5 من الصانع الأمريكي، والذي يدعم آبل كاربلاي لاسلكيًا، وأندرويد أوتو، مع أجهزة قياس رقمية مقاس 10.3 بوصة قابلة للتعديل، ونظام رؤية ليلية وجنوط مقاس 18 بوصة او 20 بوصه، وكراسي جلد بنظام التدفئة والتدليك. 


جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 بها عدة خيارات للمحرك الأول محرك بنتاستار V6 سعة 3600 سي سي  290 حصان و348 نيوتن متر و الثاني محرك هيمي V8 سعة 5700 سي سي 357 حصانا و529 نيوتن متصلين بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات ومتاحة بنظام الدفع الثنائي او الرباعي .

 

اخبار السيارات أسعار السيارات جيب شيروكي CHEROKEE

موضوعات متعلقة

الحروب تصنع المعجزات .. سر نجاح سيارات جيب

اقتراب جيب من التخلي عن اسم شيروكي في طرازاتها الجديدة

ترشيحاتنا

نائب محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لضمان منع صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد

لأن الصيام جنة.. الأزهر يحذر الصائمين من 10 أفعال شائعة تنقص الثواب

الخارجية الأمريكية : خطوات موسكو تصعيدية.. ونحتفظ بحق الرد

هل الصيام أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ الأزهر يجيب.. فيديو

منها الفيل الأزرق .. أحمد عز يتحدث عن إعجابه ببعض الأعمال الفنية لزملائه

إعلامية كويتية: أمن مصر المائي أولوية كبرى في الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ