مواصفات جيب جراند شيروكي 2021 L .. صور

مواصفات جيب جراند شيروكي 2021 L

كشفت شركة جيب JEEP عملاق صناعة السيارات الامريكية رسميا عن نسختها الفاخرة جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 بثلاثة صفوف مقاعد لتنافس في فئة السيارات ال suv و تأتي بفوانيس أمامية رفيعة وشبك جريء.



تأتي جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 بنظام صوتي McIntosh بـ 19 مكبر صوت، ونظام Active Driving Assist، ونظام تعليق هوائي متكيف Quadra-Lift يمنحها القبات اللازم علي الطرق الوعرة ومساعد الحفاظ على المسار .

السيارة جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 معززة بقاعدة عجلات 3,091 مم و تأتي بلوحة تحكم جديدة و شاشة تاتش 8.4 بوصة، أو 10.1 بوصة، وأحدث نظام ترفيهي UConnect 5 من الصانع الأمريكي، والذي يدعم آبل كاربلاي لاسلكيًا، وأندرويد أوتو، مع أجهزة قياس رقمية مقاس 10.3 بوصة قابلة للتعديل، ونظام رؤية ليلية وجنوط مقاس 18 بوصة او 20 بوصه، وكراسي جلد بنظام التدفئة والتدليك.



جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 بها عدة خيارات للمحرك الأول محرك بنتاستار V6 سعة 3600 سي سي 290 حصان و348 نيوتن متر و الثاني محرك هيمي V8 سعة 5700 سي سي 357 حصانا و529 نيوتن متصلين بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات ومتاحة بنظام الدفع الثنائي او الرباعي .



