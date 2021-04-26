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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة مصر أمانة تكرم نقيب الزراعيين والمحجوب و مميش وعدة رموز وطنية

نقيب الزراعيين الدكتور
نقيب الزراعيين الدكتور سيد خليفة

نظمت مؤسسة مصر أمانة برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس المؤسسة مساء أمس الاحد بنادي الزراعيين سكاي بالقاهرة الجديدة ، حفلا لتكريم نخبة من الرموز الوطنية المخلصة والمتميزة ، بمناسبة عيد تحرير سيناء ، وذكرى العاشر من رمضان .

 

وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة في كلمته أن يوم 25 إبريل يوما خالدا ومضيئا في تاريخ مصر وقدم نقيب الزراعيين التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة وللقوات المسلحة .

وأكد الدكتور خليفه في كلمته على اهمية الاهتمام بالقوة الناعمة في القضايا المصرية والمصيرية .

وفي هذا الصدد تقدم الدكتور  سيد خليفة والدكتور  مجدي علام بعرض برنامج جديد للمؤسسة لتفعيل القوة الناعمة لمصر في مواجهة التحديات الاقليمية وعلي راسها قضية سد النهضة وتم الاتفاق علي التنسيق لعقد لقاء مع  وزير الهجرة لتفعيل دور المصريين في الخارج . 

واوضح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين انه تم تنظيم مؤتمر الزراعة الأفريقي ، والذي اكد على أهمية التعاون بين الحكومات والشعوب الافريقية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة الريفية لمواجهة التحديات الزراعية والحد من معدلات الفقر داخل القارة والاستفادة من الموارد الأرضية والمائية بالقارة لصالح الشعوب.

وأشار المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق إلى أن مصر تواجه حالياً مجموعة كبيرة من الصراعات والتحديات ، مؤكداً أن مثلما استطاعت مصر تحرير سيناء والانتصار قبلها في العاشر من رمضان فإنها ستظل قادرة أيضاً على مواجهة كافة هذه التهديدات مهما كانت طبيعتها بكل نجاح.

وقال اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحوّل من رئيس جمهوية إلى مُحارب وطني للقضاء على الإرهاب، بعد أن كلّفه الشعب المصري، وفوّضه، لمُحاربة الإرهاب في فترة صعبة عانت الدولة فيها من الإنهيار في كافة المجالات.

وأكد الدكتور مجدي علام الخبير الدولي في شئون البيئة على أهمية الاهتمام بمجال القوة الناعمة في القضايا المصرية المصيرية خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات ولاسيما في الأمن القومي المصري.

وتخلل الاحتفال تكريم الاستاذ الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة و  خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب و المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين  واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق ، الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، واللواء  محمد مشهور والد الشهيد اسلام مشهور ولفيف من الوزراء والمحافظين السابقين ، وعدد من قيادات القوات المسلحة ، ونخبة من رؤساء مجالس إدارة الشركات ورجال الأعمال.

القوات المسلحة وزير البترول نقيب الزراعيين مواجهة التحديات تحرير سيناء

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