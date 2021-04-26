رهان على الموت .. وزير النقل يعرض لقطات كارثية في البرلمان : شباب ناموا تحت القطار وأطفال تسببوا في انقلابه

عرض الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، عددًا من الصور والفيديوهات الخاصة بظاهرة التسطح فوق القطارات، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وقال " الشاب يلعب و يلهو على سطح القطار، ويقفز من على القطار و لو مات بسبب سوء التصرف كيف أكون أنا المسؤول عنه و كيف يقال إن أنا اللي موته كقطاع نقل " .

و خلال الجلسة العامة عرض الوزير صورًا لأطفال يلعبون على شريط القطار ويففزون وطفل يلقى الحجارة على قطار مستطردا :" هل هذا هو الطفل البرئ " .

و تضمنت الفيديوهات صورة لتوك توك يسير على شريط السكة الحديد بجانب القطار وصورة أخرى للأحجار على القضبان ، مضيفا : " هذا حدث بمنطقة الحمام بطريق مطروح على خط السكة الحديد ووضع الأطفال حجارة على شريط القطار بشكل كبير، ما أدى إلى انقلاب القطار و قاموا بتصويره " .

و عرض الوزير فيديو لأطفال يفكون مسامير السكة الحديد وآخرون يلعبون كرة على القضبان وفيديو لشباب تراهنوا على النوم تحت القطار أثناء مروره و قاموا بالقيام بالفعل متسائلا “ ماذا لو مات أثناء عبور القطار”.