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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

700 مليون حصلوا عليه.. طبيب يوجه نصيحة مهمة للمصريين حول لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد الدكتور عبد الجواد  هاشم أستاذ الميكروبيولوجي، أن إجمالي عدد من حصلوا على لقاحات فيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن حوالي  700 مليون شخص.

 

وأوضح  عبد الجواد هاشم  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، أن أي دواء او لقاح في العالم له أعراض جانبية ولكن بنسب ضئيلة للغاية.

 

وأضاف عبد الجواد هاشم: "هناك 15 حالة فقط تعرضت لجلطات من بين 30 مليون شخص تلقوا لقاح استرازينيكا، وبالتالي نسبة حدوث الجلطات واحد في المليون وهي نسبة ضئيلة للغاية ".

 

وأكمل عبد الجواد هاشم:" اخبار فيروس كورونا واللقاحات على مستوى العالم تحتل المرتبة رقم واحد  وبالتالي هناك اهتماما عالميا بكورونا ولقاحات كورونا ".

 

ودعا الدكتور عبد الجواد هاشم الجميع إلى التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا، لأن لقاحات كورونا في غاية الأهمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا . 

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