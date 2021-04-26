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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفتي الجمهورية : أهل الطب هم من يقررون إفطار المريض طبقا لحالته الصحية

المفتي
المفتي

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، أن أهل الطب هم من يقررون إفطار المريض من كبار السن طبقا لحالته الصحية.


وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن أداء الصوم مرتبط بالقدرة بحيث لا يؤدي إلى ضرر.


وقال إن تعيس جدا من عنده أبويك كبيرين ولا يدخلاه الجنة، مضيفا أنه قطيعة الوالدين وعقوقهما كبيرة من الكبائر، مضيفا أن الجنة عند الأبوين وعلينا الاستفادة من هذا الأمر ومعاملتهما معاملة حسن، ومصاحبتهما معروفا عام ومجرد أي بعيدا عن الديانة.


وتابع أنه قيمة الأب والأم عظيمة عند الله سبحانة وتعالي، مؤكدا أن الطاعة والبر بالوالدين أمر مقطوع به، لافتا إلى أن المؤمن هين لين.

 

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