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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على مشتبه أطلق النار على إحدى الكليات في كرولي ببريطانيا

شرطة مسلحة
شرطة مسلحة

ألقي القبض على رجل بعد ورود أنباء عن إطلاق النار، بالقرب من إحدى الكليات في كرولي اليوم، وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

 

والتقط المصورون لقطات للشرطة المسلحة ، خارج كلية كراولي في غرب ساسكس بعد ظهر اليوم ، حيث تم إجلاء الموظفين والطلاب وتم تطويق المنطقة.  

 

وقالت الشرطة ، إن شخصين أصيبا بجروح لكن لا يعتقد أن اصابتهما خطيرة، وتم إغلاق الطرق المحيطة بينما يُنصح أفراد الجمهور بالابتعاد عن الموقع.

 

وأضافت شرطة ساسكس، إن هناك تواجدا كبيرا للشرطة في مكان الحادث وفي المنطقة المحلية.

 

وقالت الخدمة الجوية للشرطة الوطنية (NPAS)، إن مروحية تابعة للشرطة من ريدهيل تم استدعاؤها إلى مكان الحادث لدعم الضباط المحليين خلال الحادث. 

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