صرف رواتب 29 وزارة وجهة مستقلة عن أبريل.. تفاصيل

صرفت اليوم الاثنين أكثر من 29 وزارة وجهة تابعة ومستقلة رواتب موظفيها عن شهر أبريل الجاري، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم ممن لديهم قوانين أو كوادر خاصة.



بحسب ما أعلنته وزارة المالية في تقرير رسمي صادر عنها، جرى تقسيم عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة على 3 مجموعات وسيتم صرف الرواتب في 4 أيام تبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل بإجمالي تجاوز الـ 60 وزارة وجهة تابعة ومستقلة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

وصرفت 29 وزارة وجهة تابعة ومستقلة رواتب موظفيها ضمن المجموعة الأولى وشملت وزارات "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، القوى العاملة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحربي، الداخلي، الأوقاف، الثقافة والآثار، والإسكان والمجتمعات العمرانية، النقل والمواصلات، والسياحة، الطيران المدني، البترول والثروة المعدنية" ومصالحها التابعة.

كما تم صرف رواتب العاملين في جهات ومجالس "الأعلي لتنظيم الإعلام، القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب".



وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن تنسيقها مع البنك المركزي المصري وسيتم تحويل رواتب العملين بالدولة على الحسابات البنكية للبنوك المتعاقد معها في جهة عملهم، بغرض تقليل الزحام باعتبارها أحد إجراءات الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتعزيز الشمول المالي.

