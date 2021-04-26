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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسمح بـ استئناف الرحلات الجوية من مصر

توضيحية
توضيحية

قررت الحكومة الروسية السماح لمواطني دول معينة بالقدوم لروسيا لأغراض شتى، وذلك بعد أن رفعت المنع عنهم في ظل أزمة كورونا التي تجتاح العالم، وفقًا لما ذكرته السفارة المصرية فى موسكو.

وأشارت السفارة المصرية فى موسكو، إلى أن الحكومة الروسية أصدرت قرارا يسمح لمواطنى الدول التى تم استئناف الطيران معها بالوصول إلى روسيا.

وأضافت إن  أية دولة من الدول الـ29 التى تم استئناف الرحلات الجوية بينها وبين روسيا سيسمح لهم بالدخول إلى موسكو.

وأضافت السفارة فى بيان لها على صفحتها على فيس بوك أنه نتيجة لهذا القرار فيمكن السفر إلى روسيا عبر رحلات غير مباشرة (ترانزيت) إذا ما كانت الدولة التى سيتم المرور من خلالها من الدول التى استأنفت معها روسيا الطيران وهم 29 دولة من بينهم مصر.

وتشمل قائمة الدول التى استأنفت روسيا معها الطيران كل من أرمينيا، أذربيجان، فنزويلا، فيتنام، ألمانيا، اليونان، قطر، كازاخستان، قيرجيزستان، كوبا، المالديف، الإمارات، كوريا الجنوبية، سيشل، صربيا، سنغافورة، سوريا، طاجيكستان، أوزبكستان، فنلندا، سويسرا، سريلانكا، إثيوبيا، اليابان، المملكة المتحدة، الهند، تنزانيا، وتركيا.

 

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