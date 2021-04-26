اقتصاد الإمارات| 20856 عدد فروع الشركات المحلية منتصف أبريل

ارتفع إجمالي عدد فروع الشركات المحلية في دولة الامارات إلى 20856 فرعا خلال النصف الأول من شهر أبريل 2021 بنمو نسبته 1.5% مقارنة مع النصف الأول من شهر مارس من العام ذاته وذلك بحسب الأرقام التي وثقها السجل الوطني الاقتصادي.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية " وام" إنه يأتي توسع الشركات المحلية بافتتاح المزيد من الفروع في جميع إمارات الدولة مع عودة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية والذي ظهرت بوادره الأولى اعتبارا من الربع الأخير من العام الماضي .

الت أبوظبي ودبي والشارقة تستحوذ على نحو 90% من إجمالي عدد فروع الشركات المحلية العاملة في دولة الإمارات وفقا لأرقام السجل الوطني الاقتصادي في مؤشر على النشاط الكبير الذي تشهده هذه الامارات .

وتشكل رخص فروع الشركات المحلية نحو 2.7% تقريبا من إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الدولة البالغة نحو 765 ألف رخصة في نهاية النصف الأول من شهر أبريل الجاري .

وتعمل فروع الشركات المحلية في كافة الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها التجارة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى.

ومن المتوقع استمرار توسع الشركات المحلية بافتتاح المزيد من الفروع التابعة لها خلال الأشهر القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة حركة الأنشطة في مختلف القطاعات العاملة في دولة الإمارات .