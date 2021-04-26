لم أستطع النوم .. أم ترضع توأمها مطهرا وتطعنهم وتلقيهم في القمامة

نفذت أم جريمة بشعة في حق أطفالها التوأم حديثي الولادة ، حيث قتلتهما بإرضاعهما مطهر ووضعهم في أكياس سوداء، ولم تكتفي بالقتل بل بقيت مع أجسادهما المتوفية لمدة أربعة أيام، لتكن تلك الجريمة واحدة من الجرائم الشنيعة التي توضح فيها قسوة الأم مع توأمها الرضع لتبرر فعلتها بقولها: "لم استطيع النوم بسببهم ".

واتُهمت أم تدعى "دانيسجا كيلباتريك" بقتل طفليها الرضع "داليس" و"داكوتا بنتلي" داخل شقتهما في مدينة "كوينز" بولاية نيويورك الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقد نشر المدعي العام تفاصيل قتل الأم البالغة من العمر 23 عامًا التوأم، حيث وضعت "كيلباتريك" مطهر الصنوبر في زجاجات الحليب الخاصة بهم ثم حاولت إطعامها لهم ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

ثم قامت بسكب الماء الساخن على الأطفال وهي تضعهم في حوض الاستحمام، ,قالت السلطات إن "داكوتا" توقفت عن التحرك تحت الماء ، مما دفع الأم إلى لف جسدها الصغير ببطانية، ثم وضعها داخل كيس بلاستيكي أسود ووضعه تحت حوض المطبخ.

ونجت الطفلة الثانية "داليس" من الحروق لكنه عثر عليها ملقاة على وجهها أسفل سرير وفي رأسها سكين ، بحسب محضر المحكمة، وقالت الأم للشرطة بعد إلقاء القبض عليها ، "لم يسمح لي الأطفال بالنوم".

وقالت الأم المتهمة "لقد استسلمت للتو وتوقفت عن الاهتمام، لم أكن أهتم بالأطفال، ولهذا سممتهم"،وقالت الشرطة إنه تم العثور على الأطفال بعد أن طلب أحد الأقارب من الشرطة فحص الشقة.

ووجهت إلى "كيلباتريك "تهمتان تتعلقان بجريمة قتل من الدرجة الأولى والثانية ، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة، وتهمتين بتعريض رفاهية طفل للخطر.