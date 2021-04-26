بوسي شلبي: لميس الحديدي أفضل من ريا أبي راشد.. فيديو

أكدت الإعلامية بوسي شلبي، أن شخصيتها ليست مغرورة، لكنها لا تحب أن تقلد أي مذيع آخر، لافتة إلى أن ريا أبي راشد هي أفضل مذيعة بالمنطقة العربية لكن ليس في مصر.

وأضافت بوسي شلبي، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن ريا أبي راشد هي أفضل مذيعة بالمنطقة العربية ولكن ليس في مصر، مشيرة إلى أنه على مستوى الشعب المصري الإعلامية لميس الحديدي هي الأفضل، كما أن القنوات العربية تمتلك أمولا كثيرة لذلك أصبحت تقدم محتوى جيدا".

وتابعت: "مصر تهتم بصناعة الكباري والطرق أكثر من الترفيه الذى تتميز فيه القنوات الفضائية"، مشيرة إلى أنها ترفض الذهاب والحضور في البرامج الحوارية التي يتم الحديث معها عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها لا تحب هذه النوعية من البرامج.