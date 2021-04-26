رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارات جديدة بخصوص المستشفى الجامعي والمراكز المتخصصة

أصدر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، قرارا بتعيين الدكتور وائل زكريا، أستاذ جراحة المخ والأعصاب مديرا للمراكز الطبيه الثلات ( طب وجراحه المخ والاعصاب - جراحه العظام- النساء والتوليد) بجانب عمله كنائب لمدير المستشفيات الجامعيه الرئيسية للشئون العلاجيه والاكلينيكية.



كما اصدر رئيس الجامعة قرارا بتعيين الدكتور خالد الطوخي، استاذ طب المخ والأعصاب، ومديرمستشفي الحالات الحرجه و النقاهه سابقا، نائبا لمدير المراكز الطبية الثلاثة.



وشمل قرار رئيس الجامعة تولي كلا من الدكتورة أمل رشاد، استاذ التخدير بكلية الطب،نائب مدير مستشفي الجامعة الرئيسي المركزة والدكتور وسام فتحي، استاذ طب الأعصاب مديرا للعيادات الخارجية بالمراكز الطبية الثلاثة، والدكتور محمد الغندور، مرس الجراحة العامة مديرا للعيادات الخارجية بمستشفي الجامعة.