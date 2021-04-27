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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية أحرار الشام

شعار النيابة
شعار النيابة

تنظر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطرة محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات العجوزة والمقيدة برقم.290 حصر أمن الدولة العليا.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم هشام أحمد عبدالرحمن، عامل، مُكنى بأبو آسيا المصري، وعبد الرحمن عبدالعليم سعيد محاسب، محمد عبدالفتاح أحمد، مالك حانوت، مُكني بأبوحذيفة، وسيف سلامة محمد، عامل، أحمد ربيع رشاد، طالب، رمضان السيد شعبان، كهربائي، رمضان السيد صالح، طالب، فاطمة السيد السيد، ربة منزل.

كشف أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من 2016 وحتى 17 6 2017 داخل مصر وخارجها وحال كون المتهم الخامس طفلًا لم يبلغ الثامنة عشر ميلاديا وقت ارتكاب الجريمة تولي المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما شمل أمر الإحالة، على قيام المتهمين بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

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