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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الفنزويلي يعلن مقتل عدد كبير من جنوده في حربه ضد المسلحين على الحدود الكولومبية

جيش فنزويلا
جيش فنزويلا

أفادت القوات المسلحة الفنزويلية، اليوم الاثنين، باستمرار القتال مع المسلحين على الحدود مع كولومبيا في ولاية أبوري، وسقوط ضحايا ومصابين.

وذكر الجيش الفنزويلي في بيان "خلال الـ 72 ساعة الماضية، اندلع قتال شرس مع الجماعات المسلحة الكولومبية غير النظامية، وتحديدا في المناطق غير المأهولة إلى الغرب من لا فيكتوريا".

وأضاف الجيش أن عددًا من العسكريين لقوا حتفهم ، بينما كان الجرحى يتلقون الإسعافات الطبية، وتمكن الجيش من القبض على العديد من المسلحين وتدمير هياكلهم المؤقتة.

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وشنت فنزويلا عملية في 21 مارس  للقضاء على المسلحين في المنطقة القريبة من الحدود الفنزويلية الكولومبية، ودمرت عدة معسكرات، واستولت على أسلحة واعتقلت عشرات الأشخاص. وبدأت العملية ردا على هجوم مسلح على نقطة تفتيش يسيطر عليها الجيش الفنزويلي في مدينة لا فيكتوريا الحدودية. 

وفي أوائل أبريل، ورد أن ثمانية جنود فنزويليين لقوا مصرعهم في الاشتباكات، بينما أصيب 34.

 

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