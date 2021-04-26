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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رشاد ينشر فيديو من كواليس حفلته الرمضانية

صدى البلد

شارك الفنان محمد رشاد متابعينه بفيديو من كواليس تحضيره لحلفته الرمضانية،ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب رشاد معلقا من خلال الفيديو :"وأنا وسط فرقتي و أخواتي في البروفة لما اتسلطن شوية ".
 

وكان محمد رشاد خرج عن صمته بتصريحات نارية يرد بها علي طليقته وكان من أبرزها:

أن طليقته سبب في وجود حياتهم ومشاكلهم أمام الناس والجمهور، مؤكدا أن طبيعة شخصية مي حلمي تجعلها تعرض كل خصوصيات حياتهم على السوشيال ميديا.

صفات طليقته مي حلمي الحقيقية ظهرت بعد الزواج، قائلا: "بعد كلبش الزواج ظهرت صفتها.. وفي حاجات في شخصيتها اختلفت.. حسيت أنها أخدتني سلم في حياتها".

سبب شهرة طليقته مي حلمي على مستوى الوطن العربي بعد الأزمة الأولى لهم  قبل الزواج، مشددًا على أن طليقته لم تكتئب بسببه، ولكن مشاكلها أثرت عليه، معقبًا: "حياتي كلها كانت مشاكل وعياط بسببها".

كان في مشكلة مع مامتها عشان قائمة الزواج.. كانت عايزاني أكتب قائمة بمليون جنيه وكل حاجة أنا اللي جايبها واعترضت ومشيت عشان شتمت خالي"، كما أعلن انه طلق الإعلامية مي حلمي 3 مرات شفويًا بينما مرة واحدة على يد المأذون.

وعن سبب إجهاض طليقته مي حلمي حينما كانوا متزوجين، قائلا: "عمليات التجميل هي السبب ومي حلمي أجرت عملية شفط كانت السبب في إجهاض الطفلين"، مؤكدا أنها لم تعلن ذلك واكتفت بالقول أن الإجهاض كان طبيعيا.

ونفى "رشاد"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، تطليق مي رشاد على السوشيال ميديا كما كان شائعا، قائلا: "لم اطلقها على السوشيال ميديا أولًا، وهي اللي قالت كده عشان الجمهور يتعاطف معها".

 

وكانت أكدت الإعلامية مي حلمي، أنها حاولت الانتحار بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد، والسبب فى ذلك هو الخيانة الزوجية مما دفعها إلى الانتحار، قائلة: "الخيانة وجعتني وعديت فرح وندمت إني عملت كده".

وأضافت مي حلمي، أنها كانت تعمل من أجل نجاح قصة زواجهما، وأنها كانت تعمل من أجل حياتهما وقصة الحب والعشرة، مؤكدة أن الحب لا يشفع للخيانة والإهانة.

واستكملت: "أنا كنت بصرف على طليقي.. وساعدت بيتي وحياتي مش هو"، مؤكدة أنها لأول مرة تتكلم عن ظروف طلاقها من محمد رشاد، والزوجة أحسن له ينزل يبيع مناديل في الشارع ولا يوافق على أن مراته تصرف على البيت.

وكشفت الإعلامية مي حلمي، لأول مرة السبب الحقيقي لإلغاء فرحها الأول، مؤكدا أن هناك شائعات كثيرة خرجت في هذه المرحلة الصعبة من حياتها.

محمد رشاد

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