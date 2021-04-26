سوبيا وعرقسوس ..أسعار المشروبات الرمضانية.. فيديو

عقب يوم طويل من الصيام ومع حرارة الجو، يتمتع المسلمون بكافة العصائر التي يفضلون الإفطار عليها، ودائمًا يحرصون علي عمل عصير مختلف كل يوم، وخاصة العصائر الطبيعية التي تصنع من الفواكه الطبيعية المختلفة.

وعقب الإفطار يتمتع المسلمين بشرب العصائر المخصصة في شهر رمضان، ومنها: التمر هندي، عرقسوس، سوبيا، بلح باللبن، قمر الدين، برتقال، جوافة، فراولة، برتقال، يوسفي، مانجا، ليمون، وغيرهم من العصائر الطبيعية المفضلة لدي الجميع.

ومع قدوم شهر رمضان الكريم، تحرص المتاجر المخصصة للعصائر علي عمل كافة أنواع العصائر الطبيعية، وتعبئتها داخل زجاجات من البلاستيك بأحجام مختلفة، لتقديم وتوفير أسعارها لكافة المواطنين، وتكون أشهرها هي التمر هندي وعرقسوس.

ورصدت كاميرا "صدي البلد" أسعار وأنواع العصائر الطبيعية المختلفة، داخل احدي المحلات لبيع العصائر الطبيعية بمحافظة القاهرة.

وقال محمد عطية، أحد بائعي العصائر الطبيعية، إن داخل شهر رمضان يقدموا كافة أنواع العصائر الطبيعية المحببة لدي جميع المواطنين، مثل العرقسوس والتمر هندي والسوبيا بحليب والبرتقال والجوافة والمانجا واليوسفي وبلح باللبن وغيرها.

ويعد سعر زجاجة البرتقال الطبيعي بـ 15 جنيهًا، وعصير المانجا بـ 20 جنيهًا، وعصير القمر الدين بـ 10 جنيهات، وعصير الليمون باللبن بـ 15 جنيهًا، أما البلح باللبن سعره بـ 15 جنيهًا، وعصير الخروب بـ 15 جنيهًا.

وسعر التمر هندي الأسواني بـ 10 جنيهات، وعصير الجوافة بـ 15 جنيهًا، وسعر عصير السوبيا بالحليب بـ 10 جنيهات، وعصير البرتقال بالجزر بـ 15 جنيهًا، وعصير اليوسفي بـ 15 جنيهًا، ويعد أي سعر لعصير ال كوكتيلات بـ 7 جنيهات.

وأكد محمد عطية أن العصائر طبيعية مئة بالمئة، وأن الأسعار مثل كل عام في متناول جميع فئات ولم تتغير عن العام الماضي، ويوجد إقبال كبير من قبل المواطنين علي شراء العصائر خاصة في شهر رمضان، وأكثر عصير يتم شراؤه هو العرقسوس والتمر هندي.