أحمد شاكر عبد اللطيف: تفاعل المصريين مع الاختيار يعكس عدم قبولهم للخيانة .. فيديو

قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف: إنني أمتلك رصيدي من الحب لدى الجمهور وهذا الحب شجعني على القيام بدور الخائن محمد عويس رغم صعوبته على النفس.

وأضاف عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن "رحمة الله على الشهيد محمد مبروك الذي أثنى عليه المولى عز وجل بالشهادة لتبقى هذه البلد آمنة مطمئنة".

وتابع الفنان احمد شاكر عبد اللطيف أن تفاعل الجمهور مع شخصية الخائن يعكس بشكل كبير عدم قبول المصريين لتلك الجماعة الإرهابية وعدم قبول الخيانة.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل الذي جسد بطولات كبيرة.