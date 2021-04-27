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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدعو لاستغلال الفرص الدبلوماسية في حل النزاع الأوكراني مع روسيا

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل استغلال الفرص للاستفادة من مشاركة واشنطن في العملية الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاع الأوكراني.

وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيادة دور واشنطن في العملية من خلال جذب المزيد من المشاركين في محادثات السلام في نورماندي بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

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وقال المتحدث: "نواصل دعم اتفاقيات مينسك كإطار لحل دبلوماسي للصراع الذي تحرض عليه روسيا في شرق أوكرانيا". لكي ينجح هذا الإطار، يجب على روسيا تنفيذ جميع الالتزامات التي وقعت عليها بموجب تلك الاتفاقيات والعمل بحسن نية لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا. 

وأضاف: سنستمر في الاستفادة من الفرص للاستفادة من مشاركة الولايات المتحدة في دبلوماسية الصراع بين أوكرانيا وروسيا، لكن يجب على روسيا إنهاء عنادها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الاثنين إن تصريح زيلينسكي بشأن ضرورة إدخال تغييرات على اتفاقيات مينسك هو "إشارة مقلقة".

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