عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تسبب اكتساب الوزن

ابتعد عنها فى رمضان.. 6 أطعمة تمنع فقدان الوزن

أطعمة تسبب اكتساب
أطعمة تسبب اكتساب الوزن فى رمضان

يعاني الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان من زيادة الوزن بالرغم من عدم تناول كمية كبيرة من الطعام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء توضح الشيف سالي فؤاد أن هناك 6 أطعمة لا يستطيع الشخص فقدان الوزن طول شهر رمضان بسببها وهي عبارة عن: 

 

1- السمبوسك


معجنات محشية لحم مفروم وتقلى في الزيت حد القرمشة، وتعد من أشهى الأطعمة التي تحصل عليها بعد يوم صيام طويل. 

 

2- القطايف


من أشهر الحلويات الرمضانية وهي معجنات تُحشى بالمكسرات وتُغرق بالعسل وتقدم عقب تناول وجبة الإفطار.

 

3- الكباب


عبارة عن قطع من اللحم توضع في أسياخ وتُشوى على الفحم، ومن أكثر الأكلات انتشارًا في البلاد العربية،حيث يحتوي على الكثير من الدهن المشوي ويساعد على اكتساب الوزن وتخزين الدهون. 

 

4- فتة الحمص


فتة الحمص من أشهى وأشهر الأكلات في المطبخ الشامي وتتكون من الحمص، خبر محمص، وصوص الثومية اللذيذ.

 

5- كنافة


من أشهر أطباق الحلويات في رمضان وتحرص العائلات على أن تكون موجودة على موائدها طوال الشهر الكريم وتصنع بأكثر من طريقة.

 

6- الكشري


على الرغم من أن أصل هذه الأكلة هندي إلا أنها أصبحت من علامات المطبخ المصري وتتكون من الأرز، العدس، المكرونة، البصل المقلي، صوص الطماطم.

إكتساب الوزن أطعمة تحرق الدهون فقدان الوزن سريعا فوائد الخيار للوزن إنقاص الوزن خلال شهر رمضان

موضوعات متعلقة

تناولها ليلا .. أطعمة تساعد على إنقاص الوزن قبل النوم

ترشيحاتنا

إصابة شخصين في حادث تصادم 4 سيارات على طريق دهشور

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

إصابة وزير الصحة الهندي بفيروس كورونا

ينافس الهواتف الرائدة .. 5 مميزات في هاتف Nokia X20 من نوكيا

29 مليون جنيه.. بيع حذاء طليق كيم كارديشان بأعلى سعر في التاريخ

رئيس المجلس الرئاسي الليبي في سرت لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

من فايزر.. طرح أول دواء لـ علاج فيروس كورونا في هذا الموعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ